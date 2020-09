Acuña já viajou para assinar pelo Sevilha, garante a Marca

Internacional argentino deixa o Sporting.

É um processo com resolução à vista no Sporting: de acordo com o jornal Marca, Marcos Acuña já viajou para Sevilha de forma a ultimar detalhes e assinar contrato pelo clube andaluz.

O internacional argentino vai realizar exames médicos e, depois, será oficializado como reforço da equipa vencedora da Liga Europa, orientada por Julen Lopetegui.

O Sevilha paga ao Sporting, como O JOGO adiantou, 10,5 milhões de euros fixos, mais 2 M€ por objetivos.

Acuña chegou a Alvalade em 2017 e, pelo Sporting, realizou 135 jogos oficiais, nos quais apontou nove golos.