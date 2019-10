Acuña pode estar de saída: o clube interessado e o valor pedido pelo Sporting

SAD leonina pretende realizar um encaixe financeiro importante que lhe permita enfrentar com outro desafogo provável novo assédio por Bruno Fernandes.

Marcos Acuña está no radar do Villarreal e pode estar de saída do Sporting, assim os responsáveis do emblema valenciano decidam avançar do interesse para uma abordagem concreta por valores que convençam os responsáveis leoninos a abdicar do internacional argentino.

Tal como O JOGO avançou em tempo oportuno, a SAD liderada por Frederico Varandas está disposta a perder algum dos seus elementos mais preponderantes na próxima janela de mercado, que reabre em janeiro, por forma a enfrentar com outro desafogo o provável novo assédio por Bruno Fernandes que se perspetiva no futuro. Nesse lote, estariam o internacional uruguaio Sebastián Coates, o internacional sub-23 brasileiro Wendel ou... Acuña. No caso do internacional argentino, o valor estipulado como razoável para uma eventual transferência estaria num patamar entre os 15 M€ e os 20 M€ - valores que estão ao alcance e têm sido praticados pelos dirigentes do "subamrino amarelo".