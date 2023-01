Acordo: Porro deixa Sporting e reforça Tottenham

Há acordo verbal para a transferência de Pedro Porro do Sporting para o Tottenham.

Pedro Porro deverá mesmo fazer este sábado o último jogo pelo Sporting. O clube português o o Tottenham chegaram a um princípio de acordo para a transferência do lateral espanhol, sendo que o clube inglês acrescentará algo mais aos 45 milhões de euros da cláusula de rescisão, chegando a um valor a rondar os 50 milhões de euros.

Os "spurs", após horas intensas e frenéticas de negociações, chegam assim a todas as pretensões do emblema leonino. A notícia foi primeiramente avançada em Espanha, nomeadamente pelo jornal "As", começando já a ter repercussão em Portugal.