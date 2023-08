Acordo com Hjulmand alcançado: médio é reforço do Sporting

Médio dinamarquês assina por cinco temporadas.

Morten Hjulmand é reforço do Sporting. O cube leonino já chegou a um entendimento com o médio dinamarquês, depois do acordo alcançado com o Lecce, clube italiano no qual brilhava.

O contrato é válido por cinco temporadas e Hjulmand tem viagem já marcada para Lisboa.

No passado sábado, em Milão, Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, sentou-se à mesa com Hjulmand e o empresário deste, Marko Benes. Um encontro onde o responsável dos leões apresentou uma proposta ao futebolista para um contrato válido por cinco anos. Contudo, os salários apresentados a Hjulmand não foram suficientes para convencer o dinamarquês a dar imediatamente o sim. As negociações prosseguiram desde então e chegaram a bom termo.