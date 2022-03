Ações da Juve Leo em sério risco de valerem interdição do Estádio de Alvalade

Adeptos interferiram pela segunda vez no decurso normal de um jogo por arremesso de objetos, mas só agora excedeu os 2".

O arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado, que obrigou a quatro paragens de vários minutos do tempo de jogo durante o último Sporting-FC Porto, para a Liga Bwin, tinha já tido um precedente parecido na corrente temporada, mas a interrupção foi de apenas segundos.

Esse pormenor é importante, pois se fosse a segunda vez que a paragem fosse de período superior a dois minutos deixaria o clube "à bica" para uma possível interdição em caso de repetição.

Segundo o Artigo 183.º deste regulamento, "em caso de reincidência, o clube infrator é punido com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 100 UC [unidades de conta, com cada uma a valer 102 euros] e o máximo de 200 UC", enquanto se o fizer pela primeira vez (arremesso de objetos com interrupção do jogo por período superior a dois minutos) a multa se estabelece entre 50 e as 100 UC (ou seja, entre 5100 e 10200 euros).

No caso de uma terceira vez, o clube "é punido com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e, acessoriamente, com a multa de montante a fixar entre o mínimo de 100 UC e o máximo de 200 UC".

A primeira situação do género esta época ocorreu a 28 de novembro quando, na receção ao Tondela, uma tocha arremessada das bancadas caiu na área da equipa adversária. "O jogo estava interrompido para a execução de um lançamento de linha lateral, que foi retardado uns segundos, de modo a que a mesma (a tocha) fosse retirada por um bombeiro", pode ler-se no comunicado divulgado a propósito pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF.

Noutros jogos desta época houve objetos lançados por adeptos do Sporting que caíram dentro do terreno de jogo, mas nenhum outro provocou a interrupção da partida, de acordo com a pesquisa efetuada por O JOGO no rol de comunicados já esta temporada emitidos pelo CD da FPF.

O Sporting já se manifestou no passado aludindo a possíveis sanções dessa gravidade e pedindo contenção aos adeptos, que esta época já geraram despesa em multas acima dos 200 mil euros.

PSP identificou os prevaricadores

Através do visionamento de filmagens das bancadas durante o Sporting-FC Porto, a PSP identificou os adeptos leoninos que arremessaram tochas e potes de fumo para o terreno de jogo, o que pode vir desde logo a impedir os mesmos de entrar em recintos desportivos, enquanto aguardam a conclusão do processo a ser aberto pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. À luz da lei, os mesmos podem ser proibidos de entrar em recintos desportivos durante 24 meses e obrigados a pagar uma coima entre mil e dez mil euros.