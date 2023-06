"Acho que faz sentido o Gyokeres sair, tem opções interessantes"

Gyokeres é um dos alvos do Sporting para o ataque e o Coventry pede 20 milhões de euros

Gyokeres, avançado sueco que o Sporting pretende, foi aconselhado por um colega de equipa... a sair do Coventry. "Ele teve uma época brilhante, com um envolvimento em 30 golos e, provavelmente, pensa que pode sair agora. Nunca sabes quando baixas o teu nível e as coisas começam a correr mal. Basta uma lesão. Acho que faz sentido ele sair porque tem opções interessantes para o seu futuro e para o Coventry também não será mau", explica Michael Rose, defesa que vai abandonar o clube do Championship em fim de contrato.

Rose advoga até que a formação do Coventry tem tudo a ganhar. "Só tem um ano de contrato. É preciso decidir o que vender e no que reinvestir. Pelo valor que se fala, seria uma ótima oportunidade para o clube fazer dinheiro e canalizar, depois, para bons reforços", opina à Imprensa inglesa, citado pelo "CoventryLive" e pelo "CoventryTelegraph".

Gyokeres é um dos alvos do Sporting para o ataque e o Coventry pede 20 milhões de euros, ciente dos vários interessados da Premier League, como Everton, Fulham e Crystal Palace.