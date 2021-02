"Acho difícil o Paulinho ir ao Dragão", revela Rúben Amorim

Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirmou que Paulinho, ausente do jogo com o Portimonense, deve falhar o clássico com o FC Porto na 21ª jornada da I Liga

"Acho difícil o Paulinho ir ao Dragão", disse Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirmando que o avançado, ausente do jogo com o Portimonense, devido a lesão, deve falhar o clássico com o FC Porto na 21ª jornada da I Liga. "O Paulinho teve uma lesão no último treino. Não nos disse nada porque queria jogar hoje, mas teve queixas à noite. Não faço ideia do tempo, parece-me que é difícil que vá ao Dragão", concluiu.

"O Paulinho sentiu uma dor no último treino, queixou-se ao médico mas não fez grande alarido da situação. Mas tem uma lesão que nós não sabemos a duração. É uma lesão que eu também já tive e pode ser pouco tempo ou mais tempo. Mas acho difícil estar pronto para o jogo contra o FC Porto", acrescentou na conferência de imprensa.

Recorde-se que um problema físico ainda por detalhar tirou Paulinho, ponta de lança contratado ao Braga no mercado de inverno, da receção ao Portimonense, marcada para este sábado, às 20h30.

Tiago Tomás, que na última ronda do campeonato, também em Alvalade, diante do Paços, jogou no ataque, mas sobre a direita, foi escalado para ser o substituto do camisola 21 ao meio, aguardando a Imprensa por mais explicações sobre o sucedido.

Recorde-se que na antevisão Rúben Amorim não deu conta de qualquer limitação entre os jogadores do plantel. Na próxima jornada, dia 27 (20h30), o Sporting desloca-se ao Estádio do Dragão para o clássico frente ao FC Porto.