"Acha normal que o Benfica lhe pague a estadia. Demonstra o estado de podridão..."

Declarações de Frederico Varandas esta segunda-feira, em entrevista ao canal do Sporting.

Arbitragem: "Sinto que está muito melhor. Sobre o caso e-toupeira. Um vice da arbitragem, de 2011 a 2016, Ferreira Gomes, foi como testemunha no e-toupeira no tribunal. Falou do caso Paulo Gonçalves, admitiu que recebeu bilhetes para ir ver o Dortmund-Benfica, que Paulo Gonçalves lhe pagou o hotel e achou normal porque não ia pedir a pessoas do Benfica. Vai a tribunal dizer que acha normal que o Benfica lhe pague a estadia do hotel. Demonstra o estado de podridão a nível do dirigismo da arbitragem. Acredito que eram vítimas de como estava dirigido o Conselho de Arbitragem. O Sporting luta por uma arbitragem independente e livre."



Força para mudar o futebol português: "Não sei... Lembro-me que o ex-presidente do Benfica disse-me para ter cuidado porque não ia durar muito tempo como os outros. Ainda aqui estou, ele não está. A força, acima de tudo, vem de nós, de não termos medo, de não temos telhados de vidro, ajuda muito. E ter coragem. Chegámos aqui com uma missão quase hercúlea, fizemo-la. Esta época desportivamente está a correr menos bem, mas nos últimos quatro ou cinco anos ganhámos mais do que nos últimos 20. Mas mais importante do que a vitória é a dignidade que foi devolvida ao Sporting e isso sente-se no sócio do Sporting. É a minha e a nossa missão. Vamos fazer o possível para que se sintam dignos, tenham muito reconhecimento no seu Sporting e obviamente sejam felizes."

Medidas: "Ainda neste ano propusemos medidas básicas, como o banco da equipa da casa não ficar atrás do fiscal de linha. Sabemos o que se fazer. Curiosamente o Benfica e FC Porto recusaram. Tento criar a maneira para não pressionarem um árbitro. Isto obriga a uma reforma a sério do desporto, mas a nossa arbitragem tem de ser livre e autónoma. Não acho que seja limpo que um candidato se queira candidatar à presidência da FPF e depois escolha o presidente do Conselho de Arbitragem. Não quero que haja condicionamento. O presidente do CA deve ser escolhido pelos árbitros. O que vejo hoje é que há um CA que tem árbitros melhores e outros que cedem à pressão. Mas não há um Conselho de Arbitragem totalmente puro. Era fácil chegar aqui e vir que estamos a perder por causa do árbitro. Não estamos a perder por causa dos árbitros. Quero os árbitros responsabilizados. Se têm medo não podem andar aqui. Defendemos que sejam bem pagos, tenham a melhor formação possível e que seja uma arbitragem independente dos clubes. Como é feito nas melhores Ligas do mundo. Basta copiar os bons exemplos e é preciso coragem."