Academia do Sporting é a maior "exportadora" nacional para as melhores ligas

"Cantera" do Real Madrid lidera lista onde Alcochete aparece com um brilhante destaque

O Sporting é o emblema português com mais jogadores formados no clube a atuarem nas cinco principais ligas europeias, numa lista liderada pelo Real Madrid, de acordo com um estudo publicado hoje pelo Observatório do Futebol (CIES).

Segundo o documento, atualmente, 19 jogadores formados pelo Sporting atuam nos chamados 'big-5', referente aos campeonatos de Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França.

Nesta lista, o Benfica aparece com 15 jogadores e o FC Porto com 12. O Real Madrid lidera destacado com 43, seguido do eterno rival FC Barcelona, com 32.

Juntando todas as 31 ligas europeias, o Sporting continua a ser o clube português mais bem posicionado, com 56 jogadores espalhados pelo continente, enquanto o Benfica soma 50 e o FC Porto apresenta 48.

Neste contexto, o Partizan Belgrado, com 85, é o emblema com mais jogadores da sua formação a atuarem nos campeonatos europeus, seguido do Ajax, com 77, e do Dínamo Zagreb, com 71.

Para a realização deste estudo, o CIES utilizou o termo 'training clubs' da UEFA, em que são considerados os jogadores que passaram pelos clubes pelo menos três temporadas entre os 15 e 21 anos de idade.