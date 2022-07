Abel Ruiz, em entrevista à Marca, falou do ex-colega e reforço leonino

O avançado do Braga Abel Ruiz é formado no Barcelona e jogou com Trincão nos minhotos, pelo que agora terá o antigo colega como adversário. Em declarações à Marca, vinca que é um jogador talentoso e que vai explodir.

"É um jogador com grande descaramento, muito bom no um para um. Sempre disse que ia triunfar no Barcelona, mas teve poucas oportunidades e foi para o Wolves. Continuo a achar que é um jogador diferente e que faz a diferença, que quando apanhar ritmo vai 'rebentar', se não for no Barcelona é noutro lado", comentou.