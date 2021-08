Abdoulay Diaby oficializado permite uma poupança de milhões ao Sporting

Extremo é reforço do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

O Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos, oficializou na tarde desta segunda-feira Abdoulay Diaby como reforço. O franco-maliano assinou um contrato válido até 2023.

Diaby deixa assim de constituir um problema para o Sporting. O extremo estava no topo salarial dos jogadores que o Sporting queria dispensar, auferindo os mesmos dois milhões de euros do que Sporar, originando uma poupança de quatro milhões de euros, em virtude do contrato até 2023 que o atleta tinha com o emblema leonino.

Contratado por Sousa Cintra em 2018/19, Diaby reencontra Marcel Keizer, técnico escolhido por Frederico Varandas nessa mesma época desportiva para suceder a José Peseiro, e o atual treinador do Al Jazira. Pelo Sporting fez 47 jogos e sete golos, antes de empréstimos a Besiktas, em 2019/20, e Getafe e Anderlecht, em 2020/21.