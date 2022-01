A visão da equipa técnica sobre Esgaio: "É o jogador que todos os treinadores querem"

Declarações do técnico adjunto do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Leça, referente aos quartos da Taça de Portugal

Apoio a Esgaio: "Esgaio é o jogador que todos os treinadores querem. Já tem seis assistências. Foi um jogo mal conseguido, aqui e ali, mas foi bem conseguido no esforço. Sabemos que ele nos dá a nós. Trabalha para isso. O apoio que o clube e os jogadores têm de dar ao Esgaio é a 100 por cento."

Mensagem de Amorim e o jogo dos Açores: "Mensagem de Rúben foi que a exigência de jogar no Sporting é diária, o jogo é 90 minutos e vivemos muito da intensidade, os outros aproveitam, o que temos que melhorar é isso, foco e concentração têm que ser nos 90 minutos. Por momentos a concentração aqui ou ali não esteve no máximo, neste jogo, nos Açores. Não foi excesso de confiança, não correu tudo bem, mas queremos melhorar já contra o Leça."