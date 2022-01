A vida de Pote no Braga: foi apanha-bolas e mascote e saída para Valência provocou azia

O JOGO conversou com Agostinho Oliveira, Luís Ricardo e Carlos Mangas, todos preponderantes no percurso do criativo de Vidago, que apanhava bolas e que era a mascote dos escalões superiores. Pedro Gonçalves formou-se no Braga e saiu porque o clube não era a força que é hoje. A ida para Valência foi surpresa, a qualidade não

Pedro Gonçalves tem apetite pelo Braga: em seis jogos ganhou cinco e empatou um e em três das cinco vitórias acabou por ser preponderante ao marcar. Do Minho guarda carinho, pois foi lá que se formou, dos 12 aos 16 anos. E quem o recrutou pormenoriza, a O JOGO, a saudade e a saída surpresa para Valência.

"O Braga tinha condições muito más naquela altura. Há uns dez anos, as infraestruturas, as condições da relva natural, não eram boas e o próprio sintético não tinha qualidade", conta Agostinho Oliveira, um vulto em Portugal por ter levado as seleções de sub-16 e sub-18 a títulos europeus, tendo sido coordenador técnico do Braga de 2010 a 2013. Lembra como o período anterior à academia bracarense ir para a frente motivou que alguns talentos saíssem do clube.