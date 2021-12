"A última vez que falámos da seca do Pedro Gonçalves foi antes do Dortmund..."

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Casa Pia, agendado para as 20h54 de quarta-feira.

Rúben Amorim fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Casa Pia, dos oitavos de final da Taça de Portugal, e abordou o jejum de Pedro Gonçalves. O extremo leonino falou um penálti em Barcelos e não marca desde 24 de novembro, quando bisou frente ao Dortmund, para a Champions.

"A última vez que falámos sobre a seca do Pedro Gonçalves foi antes do Borussia Dortmund. Para o bem e para o mal, ele não pensa muito nas coisas. Cada jogo é uma oportunidade para fazer um ou dois golos", afirmou o treinador, mantendo a confiança em Pote para as cobranças dos 11 metros.

"Podemos ir trocando. Vamos ver. Está no papel quem vai bater, entre eles pode haver uma mudança. O Pedro Gonçalves de certeza que não está muito ansioso, porque não faz parte da característica dele", vincou.