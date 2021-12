A resposta de Rúben Amorim quando questionado sobre a proposta do Leipzig

Treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Boavista, agendada para sábado.

Pode confirmar que receber proposta do Leipzig? "Já falei do meu futuro, não me quero alongar muito. Eu não recebo nada, o Raúl, meu agente, sabe que não vale a pena ligar-me. Aconteça o que acontecer vou ser treinador do Sporting esta época, ele terá uma semaninha nas férias para me passar o que tem a passar. Mas estou muito contente no Sporting, aconteça o que acontecer [esta época] serei treinador do Sporting."

Como está a equipa e análise ao Boavista: "A equipa está muito bem, houve jogadores que não tinham tanto ritmo e fizeram bom jogo contra uma grande equipa, num jogo com um andamento diferente. Temos a equipa confiante e preparada para um jogo com um treinador que nos dá sempre muitos problemas. Sabe o que fazer para contrariara nossa equipa, conhece bem os nossos movimentos, mas nós também conhecemos a ideia do Petit. Muda as características dos jogadores. Estamos preparados, conhecemos bem o Boavista, esperamos um jogo muito difícil a seguir às competições europeias, mas pela informação que tenho temos casa cheia. Portanto, temos de manter esse ritmo, ganhar e jogar bem para manter o entusiasmo das pessoas."

Ausência de adeptos na temporada passada: "São momentos diferentes. Nós não saberíamos o que aconteceria no ano passado. Tornou-se uma situação benéfica para nós, porque quando precisávamos de mais trabalho para o nosso sistema de jogo tivemos mais tempo. Quando já estávamos mais cimentado, mantivemos os jogadores e agora estamos mais capacitados para as várias competições. Mas sobre a falta de adeptos nas competições europeias, não sabemos o que teria acontecido. Agora, temos que ser honestos na avaliação quando dissemos que aproveitámos cada minuto quando não tivemos nas competições europeias no ano passado e neste ano estamos mais preparados para isso. Não concordo quando se diz que não consegueríamos ser campeões com público. Essas afirmações, isso ninguém sabe. Às vezes ajudam, outras prejudicam porque dá mais pressão aos jogadores, mas não vamos saber disso. O que fazemos este ano não é responder a isso e sim mostrar que estamos preparados e isso é o mais importante."