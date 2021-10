"A responsabilidade é a mesma, não é por sermos os campeões", avisa Amorim

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao Sporting-Famalicão, a contar para a Taça da Liga. Rúben Amorim falou apenas à comunicação do clube

Sobre a Taça da Liga: "O ano passado foi o primeiro troféu e nós queríamos conquistar troféus para o Sporting. Foi um troféu muito marcante para esta equipa técnica e para todos nós."

Nova edição: "A responsabilidade é a mesma, porque estamos no Sporting e temos que ganhar títulos, não é por sermos os campeões em título que nos dá mais responsabilidade. É importante ir à Final Four, é um momento importante, são as fases finais das competições, o Sporting tem que lá estar presente e para isso tem que derrotar uma equipa que ainda não venceu, uma equipa muito boa, que chega moralizada por uma vitória"

Jogar em casa: "Jogamos em nossa casa e temos todas as condições para ganhar o jogo, porque aprendemos com o último jogo, eles também, de certeza, e estaremos preparados para dar uma resposta melhor."