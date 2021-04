A reação do Sporting à suspensão de 15 dias aplicada a Rúben Amorim

Rúben Amorim expulso após o apito final do Sporting-Famalicão

Porta-voz Miguel Braga recorreu às redes sociais e lembrou expulsão de Conceição em Portimão.

O Sporting, através de Miguel Braga, reagiu à suspensão de 15 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Rúben Amorim. Fazendo uso do Twitter, o porta-voz do clube leonino reforça que "o treinador afirma que não disse o que está no relatório" e lembra expulsão de Conceição em Portimão.

"Sérgio Conceição trocou uns mimos em Portimão e foi aberto um processo disciplinar. Quase que aposto que o mesmo deverá estar concluído no final de maio e o castigo de 30 dias deverá ser cumprido nas férias. É esta a justiça do futebol português", pode ler-se.

O técnico dos leões, que foi expulso pela quarta vez, vai cumprir uma suspensão de 15 dias, além de pagar uma multa de 6.375 euros, segundo o mapa de castigos divulgado esta terça-feira. O relatório do árbitro da partida, Rui Costa, dá conta de todos os detalhes das palavras dirigidas pelo técnico. "Vai para o c..., vai-te f..., conseguiste o que querias", surge escrito.

O documento revelado pelo CD indica que Rúben Amorim foi notificado do relatório na segunda-feira e que esta terça o treinador apresentou alegações, referindo que não proferiu as expressões que lhe foram atribuídas.

"Analisada a defesa apresentada, este Conselho de Disciplina - Secção Profissional entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade neles descrita, com as consequências disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar da Liga", explica.