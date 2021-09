A reação de Ugarte à estreia na seleção uruguaia: "Para mim é como tocar o céu com as mãos"

Médio Ugarte estreou-se na vitória da seleção do Uruguai diante da Bolívia (4-2).

Ao minuto 70 do jogo disputado em Montevideu, Ugarte entrou no relvado pela primeira vez com a camisola da seleção do Uruguai. O médio de 20 anos, reforço do Sporting para esta época, estreou-se como internacional na vitória por 4-2 sobre a Bolívia.

Emocionado com a participação na qualificação para o Mundial'2022, o jogador do Sporting reagiu à oportunidade com a camisola celeste.

"Sonhei com isto desde pequeno. É daqueles sonhos que todas as crianças têm quando conhecem uma bola. Hoje, vivê-lo com 20 anos, para mim é como tocar o céu com as mãos. Estou feliz e grato a todos que me acompanharam no meu caminho. Sem eles nada teria sido possível. Obrigado!!", começou por escrever.

"Às vezes, as palavras não chegam. "A mais bonita, a mais bela..."", completou.