A reação de Rúben Amorim ao aviso feito pela UEFA ao Sporting

Treinador do Sporting foi informado do aviso da UEFA em conferência de Imprensa de antevisão à meia-final diante do Santa Clara, relativa à 15.ª edição da Taça da Liga.

A UEFA informou esta terça-feira que o Sporting corre o risco de ficar afastado das competições europeias. Em causa estão dívidas pendentes que, segundo o organismo, terão de ser pagas até ao próximo dia 31 de janeiro.

Rúben Amorim, em conferência de Imprensa de antevisão à meia-final diante do Santa Clara, relativa à 15.ª edição da Taça da Liga, foi informado de tal aviso e comentou:

"Não fazia ideia disso, não me passam essas informações porque cada um tem o seu lugar. São coisas com as quais não tenho de me preocupar. O clube é muito grande e organizado e certamente vai tratar disso", afirmou o treinador do emblema leonino.

O Sporting, entretanto, já garantiu a O JOGO ter tudo regularizado.