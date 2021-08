A reação de Pedro Gonçalves: "Acabaram as pizzas à terça-feira"

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 7 e 8 de dezembro (sexta e última).

Sporting, campeão português, vai defrontar Dortmund, Ajax e Besiktas, no Grupo C da Liga dos Campeões, conforme o sorteio realizado esta quinta-feira. Um sorteio que Pedro Gonçalves, com boa disposição, comentou nas redes sociais: "Acabaram-se as pizzas às terças-feiras", publicou.

No regresso à Champions, onde não estava desde 2017, o Sporting defrontará o Dortmund, que tem no plantel o internacional português Raphael Guerreiro e o melhor marcador da última edição da prova milionária, o norueguês Erling Haaland, além do Ajax, da Holanda, e o Besiktas, da Turquia.

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 2 e 3 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 7 e 8 de dezembro (sexta e última).