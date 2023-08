Médio dinamarquês foi suplente utilizado frente ao Casa Pia.

Morten Hjulmand estreou-se em Rio Maior, frente ao Casa Pia, pelo Sporting e declarou a sua satisfação nas redes sociais.

"É uma sensação incrível por me ter estreado com a camisola do Sporting! Ainda mais feliz pela vitória da equipa e por ter sentido o apoio massivo dos adeptos. Vamos Sporting!", partilhou o dinamarquês, que entrou no decorrer da segunda parte, em concreto aos 75 minutos, por troca com Edwards.

O jogador, recorde-se, foi contratado por 18 milhões de euros ao Lecce.