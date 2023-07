A publicação de Gyokeres um dia depois de ser oficializado no Sporting

Avançado sueco recorreu às redes sociais

Viktor Gyokeres, avançado sueco, recorreu às redes sociais para passar uma mensagem aos seguidores, um dia depois de ser oficializado como reforço do Sporting.

"Sentimento incrível por, finalmente, estar aqui. Mal posso esperar por jogar em frente dos nossos adeptos. Muito obrigado à minha família e ao meu agente por tornarem isto possível", escreveu o sueco, que já fez os primeiros minutos de leão ao peito, esta manhã, diante do Estrela.

