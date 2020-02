A primeira reação da Juventude Leonina às agressões em Alvalade

Claque lamenta o sucedido e tem marcada uma reunião para esta segunda-feira.

As agressões por parte de elementos identificados com adereços da Juventude Leonina a Miguel Afonso, vogal da Direção do Sporting, à sua filha adolescente e ao vice-presidente Filipe Osório de Castro no interior do Estádio José Alvalade marcaram um dia de intenso protesto contra Frederico Varandas. Depois do triunfo por 2-1 frente ao Portimonense, na jornada 20 do campeonato, a claque reagiu ao sucedido com uma nota nas redes sociais.

"Em face das notícias veiculadas pela comunicação social, sobre uma alegada agressão a elementos da Direção do Sporting Clube de Portugal, a Associação Juventude Leonina vem por este meio repudiar e condenar veementemente qualquer ato de violência e cobardia. Durante a manifestação, a direção da claque e todo o staff estiveram sempre atentos e jamais seria tolerado qualquer ato de violência. Mais se informa, que a direcção da Associação Juventude Leonina irá reunir no dia de amanhã (esta segunda-feira), para tomar uma posição que será anunciada em comunicado", surge escrito.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, reagiu após o apito final em Alvalade, garantido que as claques "nunca mais voltam a ter privilégios" enquanto for o líder do clube.