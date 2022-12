A novela continua: Tanlongo não se apresentou no Rosario Central

A 18 dias de terminar o seu contrato com o Rosario Central, Mateo Tanlongo espera receber luz verde para começar a treinar-se sob as ordens de Rúben Amorim

Mateo Tanlongo não se apresentou nas instalações do Rosario Central. O jogador estava intimado a aparecer no dia 5 de dezembro, sendo novamente convocado para o início dos trabalhos com o restante plantel, para a temporada que arranca esta terça-feira.

O jovem de 19 anos quis evitar aumentar a crispação com os responsáveis do clube e tem deixado que os seus representantes conversem com os dirigentes dos argentinos.

Em período eleitoral, Ricardo Carloni fez uma mensagem de força, criticando o jogador e o Sporting, com quem cortou relações institucionais. Os leões vão pagar os direitos de formação do jogador, não aceitaram os pedidos do Rosario para que a transferência se fizesse entretanto e aguardam que não existam implicações futuras, porque o Rosario prometeu recorrer à FIFA devido a incumprimento do contrato de trabalho caso o atleta não se apresentasse na Argentina.