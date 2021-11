A noite história do Sporting: Coates limpa o forte, Pote lança a pólvora

UM A UM >> Análise aos jogadores do Sporting na partida (3-1) com o Dortmund, que garantiu a passagem da equipa lisboeta aos oitavos de final da Liga dos Campeões

Adán 6

Experiente, soube jogar com o tempo e tranquilizou a equipa na hora de maior aperto. Segurou remates frontais e cruzamentos.



Gonçalo Inácio 6

Enérgico, secou Reinier. Com a coxa esquerda, em cima da linha de baliza, impediu o golo do Dortmund, logo depois do 2-0. Perdeu uma bola perigosa para o adversário, mas acabou por não manchar a sua exibição com esse lance. Impecável a defender.



Coates 8

Vários cortes providenciais, evitando que Malen encontrasse a bola nas costas da defesa. Comandou o forte e, entre ordens para acalmar as gentes, fez uma das exibições mais impressionantes na Champions, ele que em Besiktas já fora fulcral. Na segunda parte arrumou a casa, ganhando duelos, quase todos, sempre a dobrar os colegas de defesa.



Feddal 7

Esteio na primeira fase do encontro, quando o Dortmund condicionou a saída de bola do Sporting. Regular e sem inventar.



Porro 7

Um corte, na primeira parte, impediu que Reinier se isolasse. Alternou bem entre sair para o ataque e ficar mais retraído. Foi competente a defender e teve arte para dar vida ao corredor. Acelerou como Ferrari para cabecear para o 3-0 numa ressaca ao penálti falhado por Pedro Gonçalves... ele que tinha levado uma nega de Amorim quando quis bater o penálti.



João Palhinha 7

Trancou as entre linhas, tendo o posicionamento acertado durante os 90 minutos



Matheus Nunes 7

Amarrado durante os primeiros 20", teve de parar de reclamar com o árbitro para se concentrar no futebol. Fez variar o corredor e apareceu na área para tocar para Sarabia antes do tiro certeiro de Pote no 2-0. Sempre Intenso e pressionante .



Matheus Reis 6

Começou errante no passe, mas foi subindo de produção ofensiva. É ele que descobre Matheus Nunes antes do médio combinar para o 2-0. Defensivamente, não teve brechas e mostrou surpresa quando saiu por Esgaio.



Paulinho 6

Jogo de sacrifício entre os centrais rivais. Conquistou inúmeras bolas e fez os leões conseguirem lançar contra-ataques. Ganhou um penálti que sentenciou as contas.



Sarabia 5

Sete passes errados na primeira parte. Numa disputa de bola com Akanji, o esférico sobrou para Pedro Gonçalves, sendo o ponto mais favorável dos primeiros 45". Na segunda parte, combinou com Pote, mas perdeu, de pé direito, chance soberana para o 3-0.



Ricardo Esgaio 4

Permitiu muitos cruzamentos, um deu golo aos alemães. Não defendeu bem.



Nuno Santos 6

Foi eficaz no passe, cruzou com acerto, lançou contragolpes e defendeu com intensidade.



Tiago Tomás 5

Pressionou e tabelou, mas ninguém explorou a sua velocidade em passes para as costas.



Ugarte 5

Tapou caminhos no miolo.



Flávio Nazinho 4

Estreou-se aos 18 anos. Tem culpas no golo rival, finalizado no seu segundo poste.

A FIGURA >> Pedro Gonçalves: 8

Remates cheios de assinatura