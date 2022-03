A missão de Daniel Bragança: provar que pode render Matheus Nunes em 2022/23

Médio não se assumiu como titular e tem na reta final a meta de ganhar embalo para substituir Matheus Nunes.

Daniel Bragança tem dois meses para mostrar que pode ser o substituto de Matheus Nunes em 2022/23. O internacional sub-21 português perspetiva este final de temporada como uma chance para provar que pode ser titular no meio-campo na próxima temporada.

Sabendo que Matheus Nunes é um dos ativos principais no Sporting e que a cobiça, principalmente vinda de Inglaterra, pode valer um encaixe de perto de 40 milhões de euros, o canhoto sabe que tem de carregar no pedal nesta reta final para subir na hierarquia, mesmo que a SAD leonina tenha identificado a necessidade de contratar um ou dois médios, com Morita, do Santa Clara, como alvo.