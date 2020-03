Rúben tem batido na mesma tecla nos primeiros dias de trabalho na Academia: quer uma equipa a controlar o jogo, as emoções e que não deixe o seu 3x4x3 adaptar-se aos adversários

"Não pensem nos outros! Tenham confiança naquilo que estão a fazer!". Esta foi a mensagem repetida pelo técnico do Sporting, sabe O JOGO, insistentemente nos dois primeiros treinos que realizou na Academia.

A intenção é clara e passa por tentar transmitir confiança e autoridade ao leão, que se vai organizar em 3x4x3; o treinador ambiciona uma equipa a mandar e proíbe que esta se organize em função dos seus adversários.

Amorim tem aproveitado, apurou o nosso jornal, as rotinas que Silas deixou no relvado da ala profissional do centro de treinos, uma vez que também ele usou um sistema com linha de três atrás, idêntico ao do seu sucessor, mas com variáveis distintas, principalmente em mecanismos para a transição ofensiva.

Ao pormenor, as sessões de trabalho comandadas por Rúben têm sido de um grau de intensidade alto, com a particularidade de o treinador se envolver em todos os exercícios, sejam eles no período de aquecimento sejam no de procedimentos táticos: ontem, por exemplo, Amorim serviu de divisória, como comprova a fotografia, num momento de sprint, mas também correu com os jogadores quando dirigia as movimentações da ideia que está a tentar incutir.

Os jogadores, esses, têm-se sentido confortáveis e receberam, até ver, as ideias do seu novo comandante com disponibilidade, comprometendo-se a cada momento das manhãs de trabalho e dando garantias que frente ao Aves haverá um leão com caráter.