Leões partilharam mensagem e fotografias nas redes sociais. Internacional sub-21 não treinava há quase um ano

O Sporting utilizou as suas redes sociais para assinalar o regresso de Daniel Bragança, que voltou aos treinos quase um ano depois.

Na conta de twitter, os leões escreveram "É tão bom ter-te de volta, Daniel Bragança", assinalando o momento com algumas fotografias do treino desta quarta.

O médio de 23 anos está recuperado fisicamente, depois de ter sido operado na sequência de uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior, em julho passado, e trabalhou integrado. A lesão, recorde-se, aconteceu num particular com o Estoril.