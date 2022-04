A mensagem de Slimani nas redes sociais: "Sem beber nem comer..."

Avançado ficou fora da ficha de jogo na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o FC Porto.

Islam Slimani ficou de fora, mais uma vez, da ficha de jogo do Sporting. Nos últimos três jogos, o argelino foi apenas opção no dérbi, mas, nas redes sociais, Slimani garante que continua a dar tudo de leão ao peito.

"Sem beber nem comer, sempre treinei arduamente pelo meu clube e ninguém me pode tirar isso", escreveu, numa "storie" publicada na sua conta de Instagram.

Recorde-se que, no final do clássico do Dragão, Amorim voltou a comentar as prestações de Slimani nos treinos, garantindo que escolhe sempre os que trabalham melhor durante a semana.

"Foi opção técnica. Volto a dizer: os que treinam melhor jogam e são convocados. Posso arriscar o meu trabalho ou uma eliminatória, é-me indiferente. Será assim até deixar de ser treinador", referiu, no Dragão, o técnico leonino.