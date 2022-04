A mensagem de Pote após o dérbi: "A vida é feita de altos e baixos"

Pote, no Sporting-Benfica

Melhor marcador do campeonato passado deixou palavras nas suas redes sociais e apontou para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal

Pedro Gonçalves foi um dos vários jogadores do Sporting a recorrer às redes sociais para deixar mensagens sobre o dérbi deste último domingo, que o ainda campeão nacional em título perdeu para o Benfica. Para o melhor marcador do campeonato passado, há que encarar já de frente o próximo objetivo: o apuramento para a final da Taça.

"Devemos lembrar-nos que não somos os melhores quando ganhamos , nem somos os piores quando perdemos. A vida é feita de altos e baixos! Tudo passa e quinta-feira está equipa vai provar mais uma vez que está altura deste símbolo", escreveu, na sua conta de twitter.

Recorde-se que, no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, o Sporting tentará responder a uma desvantagem de dois golos, depois da derrota em Alvalade, na primeira mão, por 1-2.