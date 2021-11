A mensagem de Porro depois da lesão sofrida contra o Besiktas

Lateral deixou o encontro ao minuto 16.

Pedro Porro saiu aos 16 minutos do jogo com o besiktas, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. Uma jogada confusa na área verde e branca acabou por ditar o problema do espanhol, que mal foi ao relvado deu sinal ao banco de que precisaria de sair.

"Grande vitória , grande noite de Champions. Parabéns equipa! Infelizmente saí lesionado, não consegui ajudar como queria mas brevemente estarei de volta. Vamos Sporting", escreveu o internacional espanhol nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Porro (@pedroporro29_)

Porro, recorde-se, esteve, em 2020/21 três jogos de fora por duas lesões musculares, a última das quais que o afastou da convocatória para o Europeu.

O espanhol tinha já sofrido duas lesões este ano: primeiro um traumatismo num joelho, que o deixou arredado do arranque de época, o segundo apenas um susto diante de Os Belenenses, para a Taça de Portugal, mas que não impediram Porro de jogar na Turquia.