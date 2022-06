A mensagem de Luís Neto para Bruno Alves: "Deixas um grande legado no futebol mundial"

Central do Sporting recorreu esta segunda-feira às redes sociais, depois do anúncio do ponto final da carreira de Bruno Alves.

Bruno Alves anunciou no domingo o ponto final na carreira. Já esta segunda-feira, Luís Neto, jogador do Sporting, fez questão de recorrer às redes sociais para deixar uma mensagem ao antigo colega de profissão e posição, com quem partilhou o balneário na Seleção Nacional e também no Zenit São Petersburgo, em 2012/13.

"Parabéns pela enorme carreira. Serás sempre uma grande referência e deixas um grande legado no futebol mundial. Dificilmente voltaremos a ver um defesa central a dominar as alturas como tu o fizeste", começou por escrever nas histórias do Instagram.

"Agradeço-te a nível pessoal por toda a ajuda, partilha e conhecimento para que me pudesse tornar um profissional melhor. A par dos títulos acredito que esses são os outros troféus que conquistaste. A tua influência nos jogadores que partilharam contigo o balneário. Até já", concluiu.