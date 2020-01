A mensagem de Frederico Varandas: "Do precipício à sobrevivência"

Em texto dirigido aos adeptos, presidente fala com otimismo do "lançamento das bases do projeto" que lidera, embora reconhecendo dificuldades, estruturais e de conjuntura.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, escreveu aos sócios uma mensagem de esperança para o ano novo, através do editorial do jornal do clube que está esta quinta-feira em banca, e a que O JOGO teve acesso, qualificando o ano de 2019 como sendo de "reconstrução" para assentar as bases estruturais e financeiras que permitam alcançar o êxito regular no futuro.

"A nossa primeira vitória foi assegurar a salvação financeira. Evitado o precipício e assegurada a sobrevivência, estamos, porém, ainda longe da situação financeira desejada e 2020 continuará a ser um ano de desafios constantes do ponto de vista financeiro. No último mercado de verão, conseguimos um recorde de 55 milhões de euros em vendas de jogadores e o acordo de restruturação financeira permitiu ao Sporting proceder à regularização de todas as suas obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se, assim, em cumprimento com as entidades bancárias pela primeira vez desde 2017", realça o editorial do líder dos verdes e brancos, que enfrenta, porém, como foi tornado público nos últimos dias, uma queixa com pedido de insolvência da SAD por parte de uma empresa de representação de jogadores, por comissões de transferências alegadamente em dívida.

"Apesar das vitórias no âmbito desportivo, com destaque para as duas Taças no futebol e a conquista de sete títulos europeus nas modalidades, a principal vitória do Sporting ocorreu fora de campo. Para vencermos dentro de campo teremos, primeiro, de vencer fora dele. É preciso, com tempo e estabilidade, planear e semear, para poder colher. Lutaremos por um Sporting cada vez mais forte e coeso. Encontrámos problemas estruturais e atravessámos uma conjuntura adversa sem comprometer o lançamento das bases do projeto que permitiram a sustentabilidade", concluiu.

Formação será "pilar fundamental"



O grande foco do texto de Frederico Varandas é o reequilíbrio financeiro do clube, mas a área desportiva, que acaba por mover e suportar tudo o resto e se revela decisiva para a eleição de Direções, não foi esquecida. A esse respeito, Varandas mostrou-se alinhado com o técnico Jorge Silas na aposta na prata da casa: "Definimos a formação como um dos pilares fundamentais para a reconstrução e projeção do clube a todos os níveis, designadamente no plano desportivo. Iniciámos o caminho para recolocar a Academia como a melhor".