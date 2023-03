A mensagem de Frederico Varandas após a noite de festa do Sporting

Presidente leonino lembrou o apoio dos adeptos em Londres.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou uma mensagem dirigida aos adeptos após a equipa garantir a passagem aos quartos de final da Liga Europa. "Esta vitória é sobretudo para os nossos adeptos, que estão sempre com a equipa. Hoje estiveram quase quatro mil leões [em Londres]", afirmou.

O Sporting, recorde-se, qualificou-se pela terceira vez para os quartos de final da Liga Europa em futebol, ao vencer no reduto do Arsenal, líder da Premier League, por 5-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos.

Depois do empate 2-2 em Alvalade, Xhaka, aos 19 minutos, marcou para os gunners e Pedro Gonçalves, com um remate pouco à frente do meio-campo, aos 62, para os leões, que acabaram com 10, por expulsão de Ugarte, aos 118, mas impuseram-se na "lotaria", na qual Adán parou o remate de Martinelli.

A formação "leonina", que já tinha estado nos "quartos" em 2011/12 e 2017/18, ficará a saber na sexta-feira qual o adversário, entre Manchester United, Sevilha, Juventus, Roma, Bayer Leverkusen, Feyenoord e Union Saint-Gilloise.