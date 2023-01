À luz da tradição, Liga dos Campeões é já uma miragem para o Sporting

Até hoje, após 16 jornadas, o Sporting só tinha estado duas vezes a sete ou mais pontos de distância dos três primeiros lugares. Em nenhuma delas conseguiu a desejada recuperação. Só nas temporadas de 2012/13 e de 1966/67 os leões tinham uma desvantagem tão considerável como a que neste momento têm para os lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

O Sporting só poderá participar na próxima edição da Liga dos Campeões se terminar o campeonato num dos três primeiros lugares da tabela. Uma tarefa já de si complicada, se notarmos que os leões estão a sete pontos do terceiro classificado, que é o FC Porto. Mas, à luz da história, o feito até parece quase uma miragem, tendo em conta que nunca foi alcançado.

Até hoje, só por duas vezes os verdes e brancos tinham estado em situação tão delicada com o mesmo número de jornadas disputadas. Na primeira delas, aliás, cada vitória ainda só valia dois pontos: foi em 1966/67, quando a equipa leonina era sétima da classificação ao fim de 16 rondas, a uma distância de oito pontos da terceira posição - que, no entanto, equivalia a 14 pontos às contas atuais (de três pontos por cada triunfo). No fim, o Sporting acabou fora do pódio, em quarto lugar, com um total de 30 pontos (41 às contas de agora), contra os 39 do FC Porto, que atualmente seriam equivalentes a 56.