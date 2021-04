Saiba quantos pontos já rendeu Pedro Gonçalves ao Sporting

O 28 do Sporting marcou 17 golos em 12 jogos no campeonato e em oito foi decisivo para o resultado final.

Pedro Gonçalves - Pote - continua a mostrar fibra de artilheiro, mas acima de tudo é "o" protagonista na versão 2020/2021 do Sporting: em Faro, ao bater Beto, o internacional sub-21 português atingiu os 17 golos na época, todos apontados no campeonato, onde impulsiona a liderança do leão, mostrando ser figura entre os principais goleadores dos candidatos ao título - além do Sporting, mesmo não se assumindo, falamos do FC Porto, do Benfica e ainda do Braga.

As contas são simples de fazer: começando pelo impacto geral do filho de Vidago, Chaves, este faturou em 12 duelos dos verdes e brancos, sendo que em oito foi determinante para a conquista de pontos, um total de 15, cuja falta atiraria o comandante da Liga NOS inclusive para fora dos lugares de Champions - direta e indiretamente.