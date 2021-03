Essugo estreou-se com a camisola principal do Sporting

O percurso do petiz que tem estado a treinar com os sub-23 B, a forma como chegou ao Sporting, as origens familiares, são igualmente memórias de quem o recrutou, como contou Luís Dias.

Luís Dias, antigo treinador e coordenador técnico até aos sub-13 do Sporting, contou a O JOGO a história de vida de Dário Essugo, atleta que recrutou para o clube e que, no sábado, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a aturar pelos leões em jogos oficiais.