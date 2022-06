A gozar de um período de férias, Gonzalo Plata posou com Kevin de Bruyne

Jogador do Sporting goza de um período de férias em Cartagena das Índias, na Colômbia.

No radar de alguns clubes, mas ainda sem saber por onde passará o futuro, principalmente depois de ter sofrido uma entorse ao serviço da seleção do Equador, Gonzalo Plata goza de um período de férias em Cartagena das Índias, na Colômbia.

E foi precisamente na praia de Cholon, em Cartagena, que um encontro algo inusitado se deu. Pois bem, o jogador do Sporting, que em 2021/22 representou o Valladolid por empréstimo do emblema leonino, deu de caras com o craque do Manchester City e da seleção belga Kevin de Bruyne, com quem posou para várias fotografias.