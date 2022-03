Parte do discurso de João Palma, que esta quinta-feira tomou posse como presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting

O futuro: "São quatro anos de expectativa. O Sporting precisa de estabilidade. Espero estar aqui durante quatro anos com espírito de missão e sportinguismo. Uma palavra ao Rogério Alves, agradeço o seu trabalho, felicitá-lo pela forma como liderou a MAG e o que fez para o êxito do Sporting"

Sobre Rogério Alves: "Como vice-presidente gostei de trabalhar com ele, devo dar sequência ao trabalho que ele fez. Agradeço a oportunidade que me dá neste momento. Espero que a massa associativa possa participar na vida do clube, que viva os momentos decisivos, que estejam nas assembleias gerais".

Pedido a Varandas: "Pretenderemos dar estabilidade para que o Conselho Diretivo possa dar continuidade ao êxito. A Frederico Varandas digo que continue com a mesma humildade até aqui. É importante que a humildade seja tão grande como a expressividade dessa votação."