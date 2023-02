A "façanha" de Pedro Gonçalves na "exibição convincente" do Sporting

Sporting goleou em casa do Midtjylland

O que escreveu a imprensa internacional sobre a vitória (4-0) do Sporting em casa do Midtjylland, para a segunda mão do play-off da Liga Europa.

Um castigo duro - Mundo Deportivo

"O Sporting castigou de forma dura o Midtjylland e foi eficaz. Os portugueses já dominavam, mas a expulsão de Paulinho abriu ainda mais o caminho para os oitavos de final da Liga Europa."

Gartenmann confuso - Mediotiempo

"Gartenmann confundiu-se e, ao tentar atrasar para Lossl, originou um autogolo insólito. O jogador não levantou a cabeça e afundou ainda mais a equipa, que já perdia por 4-0 com o Sporting."

Colapso que desilude - Tipsbladet

"O Midtjylland sai da Liga Europa após um colapso em Herning. O resultado desilude depois da exibição em Lisboa, que gerou fé nos adeptos. Pelo menos o clube lucrou 8 milhões na campanha."

Trabalho feito - UEFA.com

"Foi uma partida aberta apenas até aos 38". O Midtjylland estava reduzido a dez e o Sporting vencia por 1-0, pelo que o jogo só podia ter um sentido. O Sporting foi a Herning e fez o trabalho."

Ciclone Sporting - La Gazzetta dello Sport

"Portugueses resolvem dificuldades da primeira mão com exibição convincente. Jogo começa como terminou o anterior, com golo de Coates. Aos 50", Pedro Gonçalves inventa uma façanha."