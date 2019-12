A expulsão de Acuña e a qualidade do plantel: "No Sporting só há um intocável"

Silas, treinador do Sporting, fez a antevisão ao duelo com o Moreirense.

Acuña perdoado depois da expulsão?: "Não temos de perdoar por nada. Para o bem dele tem de agir superiormente, gerir as emoções. Não tenho de falar com ele, ele tem 29 anos, percebe que se prejudica a ele a nós e à sua seleção, onde é importante. Ele percebe. Não contamos com ele agora e sim com o Borja, quando jogou ganhámos. Depois o Acuña voltará e jogará ou não consoante a gestão do esforço. Acho que Borja pode fazer um bom jogo, podemos ganhar com ele. Ganhámos sempre que ele jogou, à exceção do Alverca."

Ainda tem a convicção de um plantel forte?: "Temos qualidade individual, mas isso não chega. Temos de aumentar a competitividade interna. Temos de ter a perceção de que aqui se calhar só há um jogador intocável, sabemos porquê: é um jogador fora de série. Os outros estão todos a um nível bom. É normal que alguns não estejam ao nível. Temos de dar oportunidades, precisamos do momento ideal para isso, há jogadores bons aos quais queremos dar oportunidades para aumentar a competitividade interna e elevar o nível, para ser mais forte. Precisamos de tempo para trabalhar com todos e com o tempo eles vão melhorando. Estamos muito melhor agora, temos evoluído bastante. Temos de ser mais fortes em alguns aspetos. Mas temos evoluído, ninguém duvida disso."

Bruno Fernandes crítico?: "Queria os jogadores mais participativos, quando jogava queria mais a falar. O futebol é isto, temos de comunicar. Precisamos de mais gente como o Bruno."