A "estrelinha boa" de Rúben Amorim e um tema sobre o qual "não cai bem" falar

Treinador do Sporting foi questionado sobre o mercado de janeiro e falou sobre a "estrelinha boa" que tem.

Mês decisivo e mercado: "Em relação ao mês decisivo eu estava a dizer que se escreve muito que este mês é decisivo. Todos os momentos são decisivos na nossa época. Em relação ao mercado, depois de um jogo destes, em que falta muita coisa obviamente, e temos de melhorar, mas depois do comportamento deles, estar a falar que precisamos deste ou daquele jogador acho que não cai bem. Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho. Se houver mudanças é não só a pensar em hoje, mas no projeto, [em jogadores] que serão jogadores do Sporting durante muito tempo."

Triunfo: "Vitória de uma equipa que sabe as limitações que ainda tem, que sabe entender os momento do jogo, que foi inexperiente depois de um contra-ataque do braga. Na segunda parte melhorámos. Equipa mais adulta do que era no início, nesse aspeto estamos a progredir, mas não foi mais do que isso, fomos eficazes, sabem que eu também tenho uma estrelinha boa, juntando tudo surgem estes bons resultados."