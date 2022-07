À espera de oficialização, Sporting inicia estágio em Lagos ainda sem Trincão

Esta manhã marcou a primeira sessão de treinos do Sporting em Lagos

Esta manhã ficou marcada pelo primeiro treino de Rúben Amorim em Lagos, onde o Sporting está a estagiar pelo terceiro ano consecutivo.

Com um total de 30 jogadores à sua disposição, uma vez que Jeremiah St. Juste esteve no ginásio, Amorim começou a sessão com uma palestra de cerca de 15 minutos às caras novas do plantel leonino, nomeadamente Franco Israel, Morita, Rochinha e Fatawu, que foram alvo de praxe.

O técnico ainda não pôde contar com Francisco Trincão, que aguarda a oficialização do negócio com o Barcelona.