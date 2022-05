"A época do Sporting? Ficámos com o prémio de consolação"

Coates e Porro com Otávio

Declarações a O JOGO de Nuno Sousa, candidato à presidência derrotado por Frederico Varandas no último ato eleitoral no Sporting

Como avalia a época do Sporting e de zero a dez que nota atribui? A esta questão, colocada por O JOGO, Nuno Sousa atribuiu um sete antes de considerar a época do clube leonino "não foi boa".

"Não foi uma boa época, porque temos que ser exigentes e tentar o título. Não conseguimos os dois principais objetivos, campeonato e Taça, mas ficámos com o prémio de consolação, que foi a supertaça, o segundo lugar e também a Taça da Liga", referiu Nuno Sousa.

"É importante para a preparação da próxima época termos ido à Liga dos Campeões, porque podem fazer-se outro tipo de contratações", acrescentou o ex-candidato.