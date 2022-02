A dois dias do clássico com o FC Porto, Pedro Gonçalves fez trabalho de ginásio

Pedro Gonçalves ainda não está totalmente recuperado e fez trabalho de ginásio do treino de hoje.

Depois de um dia de folga, o Sporting regressou ao trabalho na manhã desta quarta-feira, a dois dias do clássico com o FC Porto, e Pedro Gonçalves fez trabalho de ginásio. O avançado leonino saiu com queixas do jogo com o Famalicão e ainda não está totalmente recuperado.

O restante plantel esteve à disposição de Rúben Amorim.

Os leões voltam a treinar na quinta-feira de manhã e Rúben Amorim faz a antevisão ao encontro com o FC Porto a partir das 16h30.

O duelo da 22.ª jornada da Liga Bwin está agendado para as 20h15 de sexta-feira.