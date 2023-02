A dois dias do clássico, Amorim teve quase todo o grupo disponível

Só Daniel Bragança não treinou sem limitações

O plantel do Sporting realizou nesta sexta-feira um treino tendo em vista o clássico da ronda 20 do campeonato com o FC Porto. Rúben Amorim contou com quase todos.

De acordo com os leões, apenas Daniel Bragança falhou a sessão. O médio canhoto continua entregue ao departamento médico.

Recorde-se que, esta sexta-feira, o Sporting ficou a saber que poderá contar com Paulinho no próximo domingo, diante do FC Porto. O Tribunal Centro Administrativo Sul (TCAS) deferiu a providência cautelar apresentada pelo clube leonino.

O jogo entre Sporting e FC Porto tem início marcado para as 18h00 de domingo.