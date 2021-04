"A diferença é que o Sporting não dá vouchers aos árbitros"

Palavras de Dias Ferreira, ex-vice-presidente do Sporting, à "Renascença" questionam arbitragem e picam Benfica

Dias Ferreira, antigo vice-presidente do Sporting e várias vezes candidato à liderança dos destinos do clube, atacou fortemente a arbitragem do jogo dos leões com o Famalicão, que acabou com 1-1 no marcador e com a expulsão de Rúben Amorim.

"Os árbitros expulsam Rúben Amorim com muita facilidade. Os árbitros também são invejosos, são protagonistas, normalmente pela negativa. Os árbitros têm muita falta de categoria, são uns incompetentes para não lhes chamar outras coisas" afirma, em declarações à "Renascença", atacando, de seguida, o rival Benfica.

"O Sporting não lhes [aos árbitros] dá jantares, almoços, vouchers, não os protege, não mete cunhas por eles, não mete cunhas pelas observações. Essas coisas, a determinada altura, têm de ser pagas. É isso que o Sporting tem de pagar", alega Dias Ferreira, citado pelo site da rádio em questão, vincando que "o Sporting teve de amealhar muitos pontos para, nesta altura, estar na frente."

"Com tanta pressão, eles têm de fazer aquilo para que estão vocacionados, que é inclinar o campo", termina.