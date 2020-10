A despedida de Vietto do Sporting: "Às vezes surgem oportunidades..."

Argentino ruma ao futebol da Arábia Saudita.

Um dia após o anúncio oficial da transferência de Luciano Vietto para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que rendeu 3,75 milhões de euros aos cofres de Alvalade, e da vitória do Sporting frente ao Santa Clara, nos Açores, a comunicação do clube publicou um vídeo da "merecida" despedida do avançado argentino.

Numa publicação de agradecimento "por todos os momentos de pura magia" do dianteiro, é possível assistir à última mensagem do argentino aos antigos colegas e ainda visualizar alguns das suas melhores ações com a camisola verde e branca em campo.

"Já sabem que me vou embora, mas queria vir despedir-me. Peço-vos que continuem a crescer como grupo. Quanto mais forte for o grupo, mais próximo estarão de atingir os objetivos. Às vezes surgem oportunidades que nos levam a tomar decisões. [Ir para o Al-Hilal] Foi a minha decisão e vou continuar a seguir-vos desde a Arábia", disse Vietto no balneário.

Antes do discurso do avançado argentino, de 26 anos, o diretor desportivo Hugo Viana também dirigiu umas palavras ao recente reforço do emblema saudita, depois de ter representado o Sporting desde a época 2019/20.

"Sempre foste um senhor. Um profissional como exemplo para todos os teus colegas que tiveram o privilégio de treinar e partilhar momentos profissionais contigo. Em nome do clube e de todo o staff, desejamos-te as maiores felicidades", expressou Hugo Viana.