A despedida de Feddal a Nuno Mendes e as boas-vindas ao "eterno rival"

Central marroquino lembra a rivalidade com Sarabia em La Liga: Feddal representava o Bétis e o agora reforço do Sporting jogava no Sevilha.

Zouhair Feddal, central marroquino do Sporting, recorreu às redes sociais para se despedir de Nuno Mendes, que deixou o emblema leonino para assinar pelo PSG, e dar as boas-vindas a Pablo Sarabia, que fez o caminho inverso ao do internacional português.

"Boa sorte leão Nuno Mendes", começou por escrever.

"Eterno rival e agora companheiro... bem-vindo Pablo Sarabia", concluiu, referindo-se ao facto de o espanhol ter sido durante bastante tempo seu adversário, de Sevilha e em La Liga [Feddal representava o Bétis, Sarabia o Sevilha].