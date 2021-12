A derrota do Sporting vista lá fora: "Ajax não falhou" e Haller como Ronaldo

A análise da Imprensa internacional à derrota do Sporting nos Países Baixos, com o Ajax (4-2), em jogo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ambas as equipas já estavam apuradas para os "oitavos".

De Telegraaf - Perfeição única

"Um Ajax perfeito venceu o Sporting e foi a primeira equipa neerlandesa a vencer todos os jogos da fase de grupos. Após o 4-1, o Sporting esteve perigoso aqui e ali e ainda fez um bonito golo"

Haller como CR7

"O Ajax fechou a fase de grupos em grande estilo, num jogo especial para Haller. Marcou nos seis jogos e igualou Cristiano Ronaldo, único jogador, pelo Real Madrid, que o tinha feito antes"

Espetáculo brasileiro

"Com show brasileiro, o Ajax venceu o Sporting e confirmou os 100% de aproveitamento. Antony e David Neres balançaram as redes do Sporting, que se qualificou no segundo lugar"

Jogo quente

"Com a hipótese de bater o seu recorde de pontos, os 16 de 1995/96, o Ajax não falhou. O Ajax foi melhor e criou mais, num jogo muito quente mesmo quando não havia nada a decidir"